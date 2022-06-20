С хоккеистом сборной Казахстана решили расстаться

Омский "Авангард" может расторгнуть контракт с нападающим сборной Казахстана Дмитрием Шевченко. Об этом сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

"Пока в Омске радуются подписанию Корбэна Найта и Рида Буше, руководство клуба продолжает работать и хочет немного расчистить место под потолком зарплат. "Авангард" готов расстаться с форвардом Дмитрием Шевченко. На игрока сборной Казахстана, который очень нравился Бобу Хартли и забивал по большим праздникам, оказывается, есть спрос со стороны клубов средней руки", - пишет источник.

До "Авангарда" 26-летний хоккеист на протяжении четырех лет выступал за столичный "Барыс". В составе омичей оказался в мае 2021-го в результате обмена, за который казахстанский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, в сезоне-2017/18 Шевченко получил гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность выступать за сборную страны.