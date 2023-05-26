В России удивились тем, как у "Барыса" увели форварда сборной Казахстана

Российский журналист Михаил Зислис прокомментировал переход нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова из "Номада" в магнитогорский "Металлург", сообщают Vesti.kz.

Контракт с 24-летним игроком подписан на один год, за "Магнитку" он будет выступать под номером 23.

"Странный трансфер. Но только на первый взгляд. В условиях ограниченного рынка приходится делать и такие ходы. "Металлург" ничего не теряет. Если Мухаметову не удастся заиграть - ничего страшного. Вряд ли затраты на его приобретение и зарплату окажутся большими.

Удивительно только, что на игрока, который выступал в чемпионате Казахстана, еще раньше не обратил внимание "Барыс". Если форвард закрепится в "Металлурге", то в Астане кому-то придется ответить. Мухаметов неплохо смотрелся на чемпионате мира в Риге. Могли бы ему дать шанс в "Барысе", - пишет Зислис в своем телеграм-канале.

Мухаметов - воспитанник "Барыса". Играл за "Снежных Барсов" (2016-2019) и "Номад" (2019-2023). В минувшем чемпионате Казахстана на его счету 37 игр и 39 (19+20) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф провел 17 матчей и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности "+10".

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