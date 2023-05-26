Топ-клуб клуб КХЛ подписал лучшего снайпера сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

ХК "Металлург" (Магнитогорск) представил нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова в качестве игрока клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт "Металлурга" с 24-летним казахстанским нападающим подписан контракт на один год. В составе магнитогорского клуба Мухаметов будет играть под номером 23.

На чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) 24-летний воспитанник Усть-Каменогорска стал лучшим снайпером в составе сборной Казахстана. В семи матчах форвард забросил три шайбы.

В прошлом сезоне Мухаметов выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он провел 37 матчей и набрал 39 очков (19+20), а в 17 играх плей-офф смог записать на свой счет 20 результативных баллов (8+12).

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