|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок мира среди молодежных команд 2016
|Снежные Барсы (мол)
|
2
|
|
2
|3 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Снежные Барсы (мол)
|
21
|
1+1
|
14
|13 (16)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
2
|2 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Снежные Барсы (мол)
|
6
|
0+1
|
4
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
47
|
9+10
|
54
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-20)
|
3
|
2+1
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
3
|
0+1
|
2
|1 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
41
|
4+5
|
34
|7 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
22
|
1+1
|
6
|14 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
29
|
3+5
|
14
|5 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
3
|
0+1
|
|4 (5)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
3
|
|
6
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
43
|
17+11
|
77
|5 (13)