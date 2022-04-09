Известный хоккейный обозреватель Алексей Шевченко в своем телеграм-канале Derzhi выразил обеспокоенность в связи с возможными проблемами в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению журналиста стоит ожидать трудностей с логистикой.

"Проблемы с логистикой в следующем сезоне могут вернуть в КХЛ порочную практику, когда на выезде команды проводят за один раз 4-5 матчей", - написал Шевченко.

Отметим, что с марта текущего года многие зарубежные авиакомпании прекратили полеты в Россию, где базируется большинство клубов КХЛ. Кроме того, стало известно о прекращении поддержки и обслуживания самолетов в России, которые находятся в лизинге. Это привело к сокращению рейсов.

Напомним, что "Барыс" выступает в КХЛ с 2008 года. В текущем сезоне столичный клуб прекратил борьбу в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому "Металлургу" - 1:4.

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