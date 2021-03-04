"Чемпионат" поделился новой порцией наблюдений и выводов по первому раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), также подробно остановившись на дуэли "Металлурга" и "Барыса".

Сегодня, 4 марта, команды сыграют второй матч в Магнитогорске, после чего переедут в Нур-Султан.

"Веселый матч в Магнитогорске с 11 заброшенными шайбами - это показатель того, что настоящий плей-офф для "Магнитки" и "Барыса" еще не наступил. Если бы не ошибки Василия Кошечкина на старте матча, то "Металлург", вероятно, сыграл бы так, как планировал Илья Воробьев. Но команда завершила период 1:3, и пришлось играть в открытый хоккей.

"Магнитка" показала, что она готова к такому развитию событий, но вообще бесшабашная игра - это шанс в серии для "Барыса". "Металлургу" же сподручнее навязать сопернику вязкий, плотный хоккей, чтобы нивелировать угрозу от скоростной, но быстро устающей команды Юрия Михайлиса. Ну а в атаке у "Магнитки" при любом стиле будут возникать моменты, и исполнители, способные их решить, у "Металлурга" тоже найдутся.

Что касается "Барыса", то у казахстанцев видны все те же проблемы, что были и в "регулярке". Команда теряется под организованным давлением и "встает" в третьих периодах. В домашних матчах при поддержке трибун "Барысу" будет проще бороться с недостатками системы и физиологией, но в гостях, боюсь, у подопечных Михайлиса шансов мало", - говорится в тексте.

Напомним, что в столице Казахстана матчи пройдут 6 и 8 марта. Серия, в которой ведет "Магнитка" 1-0, продлится до четырех побед.