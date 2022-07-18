Защитник Роман Савченко покинул "Барыс". Стороны приняли решение не продлевать трудовые отношения, сообщает Metaratings.ru.

Хоккеист провел за казахстанский клуб в КХЛ суммарно 11 сезонов. Также он выступал за "Сибирь" и "Локомотив". В составе сборной Казахстана защитник сыграл 29 игр за пять лет.

В сезоне 2021/22 на счету 33-летнего Савченко 31 матч регулярного чемпионата и шесть (2+4) очков при показателе полезности "-3". В плей-офф он провел пять безголевых встреч при показателе полезности "-4".

В составе "Барыса" Савченко провел 525 матчей, в которых набрал 142 (51+91) очка.

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