КХЛ
Вчера 09:25
 

Реванш или поражение? Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Сегодня, 4 февраля, владивостокский "Адмирал" примет астанинский "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

"Барыс" оформил красивый разгром и победил в матче КХЛ
Вчера 16:35  
"Ребята учатся играть в хоккей". Кравец высказался о разгромной победе "Барыса"
Вчера 18:15  

Встреча во Владивостоке начнётся в 14:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, а трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Адмирал" с 37 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 40 очками располагается на строчку выше.

У астанчан по-прежнему травмирован американский нападающий Мэйсон Морелли.

В последний раз команды встречались 28 января в Астане, где казахстанский клуб проиграл со счётом 2:5.


Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Владивосток   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 14:30   •   закончен
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
1:4
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Адмирал

40%

Ничья

0%

Барыс

60%

Проголосовало 25 человек

