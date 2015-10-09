Реванш или поражение? Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 4 февраля, владивостокский "Адмирал" примет астанинский "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча во Владивостоке начнётся в 14:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, а трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Адмирал" с 37 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 40 очками располагается на строчку выше.

У астанчан по-прежнему травмирован американский нападающий Мэйсон Морелли.

В последний раз команды встречались 28 января в Астане, где казахстанский клуб проиграл со счётом 2:5.

