"Ребята учатся играть в хоккей". Кравец высказался о разгромной победе "Барыса"

Главный тренер астанинского "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал выездную победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"Очень хороший первый и второй периоды, выполнили игровое задание, много полезного все делали, создавали моменты, могли забить больше. В третьем периоде немного прижались, стали отбрасываться. "Адмирал" здесь нас немного поддушил. Хорошо, что использовали моменты на контратаках и забили голы. Всё равно, без валидола не обошлось. Некоторые ребята учатся играть в хоккей, первый сезон. В конце такие передачи нельзя отдавать через середину. В целом, я доволен, но расстроился, что не помогли вратарю сыграть "на ноль". Тяжёлая поездка и команда из шести очков взяла три - хороший результат", - цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

Этот успех позволил "Барысу" положить конец шестиматчевой череде неудач. Подопечные Михаила Кравца довели количество набранных очков до 42 и располагаются на 10-й позиции Восточной конференции. "Адмирал", в свою очередь, с 37 очками продолжает замыкать турнирную таблицу Востока, находясь на 11-м месте.

Следующий поединок "Барыс" проведёт дома: 12 февраля астанинская команда примет хабаровский СКА, открыв серию матчей на своей площадке.

