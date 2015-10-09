"Барыс" оформил красивый разгром и победил в матче КХЛ

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский "Адмирал" на своём льду уступил астанинскому "Барысу" со счётом 1:4, сообщают Vesti.kz.

Первый период прошёл в равной и осторожной борьбе — команды присматривались друг к другу, действовали плотно в обороне, и счёт так и не был открыт.

Во втором игровом отрезке инициативу постепенно перехватили гости. На старте периода "Барыс" открыл счёт усилиями Кирилла Савицкого, а ближе к середине двадцатиминутки Динмухамед Кайыржан сумел удвоить преимущество астанчан.

В третьем периоде "Барыс" не сбавил обороты. Уже на второй минуте Эмиль Галимов довёл счёт до разгрома, а в середине отрезка Майк Веччионе, казалось, поставил окончательную точку, закрепив уверенную победу. Однако в концовке хозяева реализовали большинство и отыграли одну шайбу.

Эта победа позволила "Барысу" прервать шестиматчевую серию поражений. Команда Михаила Кравца набрала 42 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. "Адмирал", в свою очередь, с 37 баллами остаётся на последней, 11-й строчке Востока.

В следующем матче "Барыс" начнёт серию домашних игр — 12 февраля астанчане примут хабаровский СКА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!