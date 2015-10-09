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КХЛ
Вчера 19:14
 

Раскрыты планы "Барыса" по двум легионерам

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Раскрыты планы "Барыса" по двум легионерам Мэйсон Морелли. Фото: ©ХК "Барыс"

Стали известны планы хоккейного клуба "Барыс" по двум легионерам, передают Vesti.kz.  

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Стали известны планы хоккейного клуба "Барыс" по двум легионерам, передают Vesti.kz.  

По информации Хайруллин Live, американский защитник Иэн Маккошен в ближайшее время подпишет новый контракт с казахстанской командой на один сезон.

Также отмечается, что "Барыс" сохранит в составе американского нападающего Мэйсона Морелли.

Отметим, что Маккошен провел 66 матча в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/26 и набрал 8 (3+5) очков. Морелли, в свою очередь, записал в свой актив 36 (12+24) очков в 63 играх "регулярки".

"Барыс" в минувшем сезоне занял предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции и остался без плей-офф КХЛ.

Ранее астанчане усилились канадским нападающим Гарреттом Пилоном и представили план подготовки к новому сезону КХЛ.

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