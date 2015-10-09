"Барыс" официально усилился канадским форвардом: он забил 105 голов

Астанинский "Барыс" объявил о подписании контракта с канадским нападающим Гарреттом Пилоном, передают Vesti.kz.

Контракт рассчитан на один сезон

Стороны заключили одностороннее соглашение, которое будет действовать до 31 мая 2027 года.

Для 27-летнего форварда это станет первым опытом выступления за пределами Северной Америки, где он провёл всю свою профессиональную карьеру.

Обладатель Кубка Колдера

В 2023 году Пилон стал обладателем Кубка Колдера в составе "Херши Беарс" — чемпионов Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Последние три сезона канадец выступал за "Беллвилл Сенаторз" — фарм-клуб команды НХЛ "Оттава Сенаторз". В двух из них он был капитаном команды.

В регулярном чемпионате АХЛ сезона-2025/26 Пилон провел 56 матчей, набрав 31 очко (8 шайб и 21 результативная передача).

Более 300 очков в АХЛ

За карьеру в Американской хоккейной лиге канадский форвард сыграл 485 матчей, в которых забросил 105 шайб и отдал 199 результативных передач, набрав в общей сложности 304 очка.

В новом сезоне Пилон должен помочь "Барысу" улучшить результаты после неудачного прошлого чемпионата. Напомним, в сезоне-2025/26 астанинская команда заняла десятое место в Восточной конференции КХЛ и не сумела пробиться в плей-офф.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги "Барыс" начнет 7 сентября домашним матчем против новосибирской "Сибири".

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