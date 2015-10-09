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КХЛ
Вчера 21:15
 

"Барыс" объявил план подготовки к новому сезону КХЛ

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"Барыс" объявил план подготовки к новому сезону КХЛ ©ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" представил план предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

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Хоккейный клуб "Барыс" представил план предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

Основная часть учебно-тренировочных сборов пройдёт в Астане. После прохождения медицинской комиссии к тренировкам с 15 июля приступят хоккеисты с двухсторонними контрактами. 1 августа к ним присоединятся игроки, заключившие односторонние соглашения.

С 17 по 20 августа астанчане выступят на предсезонном турнире "Кубок Республики Башкортостан" в Уфе.

Далее подопечные Михаила Кравца станут участниками Турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Финальный этап подготовки команды к сезону в КХЛ 2026/27 пройдёт на "Барыс Арене" с 31 августа по 6 сентября. Стартовый матч чемпионата намечен на 7 сентября, в этот день астанчане примут на домашнем льду "Сибирь".

Напомним, что "Барыс" в предыдущем сезоне занял предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции и остался без плей-офф КХЛ.


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