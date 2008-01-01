Пятая победа подряд, или как Михайлис может повторить с "Барысом" серию Скабелки в КХЛ

Четыре победы "Барыса" с Юрием Михайлисом - это рекордный показатель для казахстанского тренера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Тренер ранее выдавал победные серии подряд, но в матче с нижегородским "Торпедо" может покорить новую вершину. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



"Барыс" в новом сезоне два раза сумел выиграть три матча подряд, а его текущая серия, которая перекрыла все предыдущие, еще продолжается. Если столичные хоккеисты обыграют "Торпедо", то Михайлис не только получит шанс вернуться с подопечными в зону плей-офф, но и сможет выйти на повторение январского результата с Андреем Скабелкой.



С тренером из Беларуси казахстанская команда в последний раз выдавала серию результативнее, чем продолжающаяся. "Барыс" со Скабелкой в начале 2020 года выиграл шесть встреч подряд. У Михайлиса есть все предпосылки, чтобы приблизиться к этому результату, а в Челябинске его успешно повторить.







Возвращается в топ-8. Как "Барыс" может ворваться в Кубок Гагарина



Добавим, что одним ведущих игроков в "Барысе" является 35-летний Линус Виделль, лучший бомбардир столичного клуба в новом сезоне. Встречу "Барыса" с "Торпедо" в Казахстане покажут в прямом эфире



На рекорд в 35. В "Барысе" феерит игрок, которого уже "списали" в КХЛ