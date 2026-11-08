Сегодня, 8 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Хабаровске и начнётся в 12:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

"Барыс" с 25 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Амур" идёт восьмым с 23 очками.

У астанчан нет травмированных хоккеистов, а в лазарете хабаровчан находятся защитники Данила Галенюк, Дмитрий Костенко, а также нападающие Александр Дергачёв и Иван Чехович.

"Барыс" подходит к этой встрече на серии из двух поражений подряд в гостях от челябинского "Трактора" (1:2) и владивостокского "Адмирала" (4:5).

Далее казахстанский клуб проведёт две игры на своём льду с "Адмиралом" (12 ноября) и магнитогорским "Металлургом" (15 ноября).