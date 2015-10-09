Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 07:55
 

Прямая трансляция выездного матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Сегодня, 10 января, "Барыс" сыграет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. В гостях астанчане встретятся с "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Уфе (Республика Башкортостан, Россия) и начнётся в 16:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что "Салават Юлаев" идёт на серии из двух побед, а "Барыс", напротив, две последние встречи проиграл. В таблице восточной конференции уфимцы идут на седьмом месте (42 очка), а "Барыс" располагается на десятой строчке (36).

В ноябре команды провели три очных матча, и только в одном из них "Барыс" добыл победу.


Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Уфа   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Салават Юлаев
Салават Юлаев
(Уфа)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
