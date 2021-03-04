Сегодня, 4 марта, казахстанский "Барыс" проведет второй матч серии с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, первый матч серии, прошедший 2 марта также в Магнитогорске, завершился победой хозяев со счетом 7:4.

Следующие две игры пройдут в Нур-Султане - 6 и 8 марта.