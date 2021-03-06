Прямая трансляция третьего матча "Барыса" с "Магниткой" в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 6 марта, казахстанский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в рамках плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Четвертый матч также состоится в столице Казахстана 8 марта. В дальнейшем команды переедут в Магнитогорск, где встретятся 10-го числа.

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Напомним, что в первой игре "Магнитка" победила - 7:4, а во второй уступила в овертайме (1:2). Серия, в которой счет пока 1-1, продлится до четырех побед.

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