Сегодня, 21 февраля, ХК "Барыс" проведет последний домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz. Далее подопечным Юрия Михайлиса останется провести еще один выезд, а затем уже стартовать в плей-офф, путевку в который команда уже оформила.

Игра пройдет на "Барыс Арене" в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени. Соперником казахстанской команды станет "Сибирь" из Новосибирска.

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Пока не определилось окончательное положение "Барыса" перед стартом Кубка Гагарина. На данный момент команда идет седьмой, но может подняться выше, поэтому победа в игре против "Сибири", которая в плей-офф уже не выйдет, очень важна.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

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