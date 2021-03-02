Сегодня, 2 марта, казахстанский "Барыс" проведет первый матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Магнитогорске против местного "Металлурга". Начало игры в 20:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Назван победитель пары "Барыс" - "Металлург" в плей-офф КХЛ

Добавим, что вторая игра серии пройдет 4 марта также в Магнитогорске, после чего команды переедут в Нур-Султан. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.