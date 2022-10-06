Прямая трансляция матча "Торпедо" - "Барыс" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 08:35
©ХК "Барыс"

Сегодня, 6 октября, ХК "Барыс" проведет гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки в Нижнем Новгороде сыграют с местным "Торпедо". Встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

"Барыс" после 14-ти матчей набрал 15 очков и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" же идет шестым на "Западе", набрав 17 баллов в 13-ти играх.

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Метки:
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