Сегодня, 27 ноября, столичный "Барыс" сыграет на выезде против СКА из Санкт-Петербурга, сообщают Vesti.kz.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ стартует в 21:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя - начало в 21:20.

Отметим. что в текущем сезоне соперники уже встречались между собой. 27 сентября СКА обыграл "Барыс" в Астане со счётом 5:3.

Казахстанский клуб набрал 31 очко в 30 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. У СКА 30 баллов в 29 играх и девятая позиция на Западе.

Добавим, что этой игрой "Барыс" начинает трёхматчевую выездную серию, которая, затем продлится в Нижнекамске противостоянием против "Нефтехимика" (29 ноября) и в Екатеринбурге, где астанчане 1 декабря сойдутся с "Автомобилистом".