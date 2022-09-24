Сегодня, 24 сентября, столичный "Барыс" встретится в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Череповце начнется в 20:00 по столичному времени. Трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Также она будет доступна на официальном сайте канала.

Отметим, что в рамках предстоящей выездной серии "Барыс", помимо матча с "Северсталью", также сыграет в Ярославле с "Локомотивом" (26 сентября) и со "Спартаком" в Москве (28 сентября).

Напомним, в прошедшей домашней серии казахстанский клуб одержал четыре победы в пяти матчах.

Добавим, "Барыс" набрал девять очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Северстали" также девять баллов и девятое место на западе.