Прямая трансляция матча КХЛ "Северсталь" - "Барыс"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 07:35
©ХК "Барыс"

Сегодня, 24 сентября, столичный "Барыс" встретится в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Череповце начнется в 20:00 по столичному времени. Трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Также она будет доступна на официальном сайте канала.

Отметим, что в рамках предстоящей выездной серии "Барыс", помимо матча с "Северсталью", также сыграет в Ярославле с "Локомотивом" (26 сентября) и со "Спартаком" в Москве (28 сентября).

Напомним, в прошедшей домашней серии казахстанский клуб одержал четыре победы в пяти матчах.

Добавим, "Барыс" набрал девять очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Северстали" также девять баллов и девятое место на западе.

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Метки:
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