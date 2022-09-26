Прямая трансляция матча КХЛ "Локомотив" - "Барыс"

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Сегодня 08:00
©ХК "Барыс"

Сегодня, 26 сентября, "Барыс" проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ярославле. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 21:50 по времени Астаны. Трансляция также будет доступна на сайте канала по этой ссылке.

Напомним, что в последнем матче "Барыс" уступил на выезде "Северстали" со счетом 2:5, а "Локомотив" обыграл дома "Адмирал" - 2:1.

В турнирной таблице Западной конференции ярославцы набрали 13 очков и занимают шестое место. У "Барыса" девять баллов и седьмая строчка.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК

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