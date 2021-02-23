Сегодня, 23 февраля, казахстанский "Барыс" проведет выездной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Казани против местного "Ак Барса". Начало игры в 17:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Ак Барс" с 87 очками после 57 игр возглавляет Восточную конференцию. "Барыс" (66 очков в 57 матчах) идет восьмым на "Востоке".