Сегодня, 18 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Астанчане с 29 очками занимают шестое место в таблице Восточной конференции, где уфимцы располагаются на восьмой строчке с 28 очками.

У "Салавата Юлаева" травмированы Александр Алексеев, Григорий Панин, Шелдон Ремпал и Никита Щербаков. У "Барыса" все игроки в строю.

Казахстанский клуб подходит к этому матчу на серии из двух побед подряд ("Адмирал" 4:2 и "Металлург" 5:4). Далее подопечные Михаила Кравца сыграют на выезде с омским "Авангардом" 20 ноября.