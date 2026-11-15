Сегодня, 15 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

"Металлург" с 39 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где "Барыс" занимает седьмое место с 27 очками.

Команды подходят к очному противостоянию без травмированных хоккеистов.

Далее "Барыс" проведёт два выездных матча против уфимского "Салавата Юлаева" (18 ноября) и омского "Авангарда" (20 ноября).

Напомним, что "Барыс" подписал нового вратаря, которого уже оценил эксперт. Подробности - тут.