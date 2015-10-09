Прямая трансляция матча "Барыс" - "Спартак" в КХЛ

Сегодня, 5 декабря, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду московский "Спартак", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в стенах "Барыс Арены" и начнется в 19:30 по местному времени. Матч для просмотра будет доступен по этой ссылке.

Перед этим матчем "Барыс" набрал 27 очков в 33 играх и идет на предпоследнем, десятом месте в Восточной конференции.

"Спартак" набрал 39 баллов, сыграв 33 матча и идет на шестом месте в таблице Западной конференции.

"Барыс" проиграл последние четыре матча кряду. Что касается "Спартака", то "красно-белые" выиграли последние четыре игры подряд.

