КХЛ
Сегодня 07:13
 

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Спартак" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Спартак" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 5 декабря, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду московский "Спартак", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в стенах "Барыс Арены" и начнется в 19:30 по местному времени. Матч для просмотра будет доступен по этой ссылке.

Перед этим матчем "Барыс" набрал 27 очков в 33 играх и идет на предпоследнем, десятом месте в Восточной конференции.

"Спартак" набрал 39 баллов, сыграв 33 матча и идет на шестом месте в таблице Западной конференции.

"Барыс" проиграл последние четыре матча кряду. Что касается "Спартака", то "красно-белые" выиграли последние четыре игры подряд.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Спартак
Спартак
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Спартак
Проголосовало 32 человек

