Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 14:41
 

Не разглядели талант Рыбакиной: смена гражданства Потаповой снова подняла старый вопрос в России

  Комментарии

Поделиться
Не разглядели талант Рыбакиной: смена гражданства Потаповой снова подняла старый вопрос в России Елена Рыбакина. Фото: ©x.com/WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства, сообщают Vesti.kz. С 2026 года она будет представлять Австрию.

Поделиться

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства, сообщают Vesti.kz. С 2026 года она будет представлять Австрию.

Сайт "Чемпионат" разбирая ситуацию напомнил, что в свое время Федерация тенниса России выбирала, кого спонсировать - Потапову или Елену Рыбакину, которая уже представляет Казахстан.

"Вопрос здесь в другом: именно в пользу Потаповой в своё время сделали выбор в российской теннисной федерации, когда нужно было принимать решение, кому больше помогать в финансовом плане и в кого вкладываться: в Анастасию или же в Елену Рыбакину.

Чем всё закончилось, мы видим: Рыбакина под флагом Казахстана входит в число лучших теннисисток планеты, недавно она в изумительном стиле выиграла Итоговый чемпионат, в то время как Потапова занимает 51-е место в мировом рейтинге, а теперь и вовсе решила выступать за Австрию.

И здесь к Шамилю Тарпищеву и ко всей федерации большой вопрос: как можно было не увидеть и не разобраться в перспективах двух теннисисток, не понять, что карьера Елены будет намного успешнее?"

Потапова - бывшая жена казахстанского теннисиста Александра Шевченко. Сейчас она встречается с Таллоном Грикспором (№25) из Нидерландов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 декабря 21:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Хоффенхайм
Хоффенхайм
(Зинсхайм)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Хоффенхайм
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!