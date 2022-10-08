Сегодня, 8 октября, ХК "Барыс" проведет гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки в Казани сыграют с местным "Ак Барсом". Встреча начнется в 20:00 по времени Астаны.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Обе команды выступают в Восточной конференции КХЛ. "Барыс" в 15 матчах набрал 15 очков и занимает шестое место, у "Ак Барса" 19 баллов после 14 встреч и третья строчка.