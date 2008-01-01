Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" против аутсайдера "Востока"

Сегодня, 19 декабря, казахстанский "Барыс" проведет гостевой матч в рамках выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют на арене "Мытищи" против китайского "Куньлунь Ред Стара". Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В текущем сезоне команды провели две встречи в Нур-Султане. Обе игры остались за казахстанской командой – 3:2 и 2:1.

На данный момент "Куньлунь" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка за 35 матчей. "Барыс" (35 очков после 32 игр) идет восьмым на "Востоке".