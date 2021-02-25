Сегодня, 25 февраля, казахстанский "Барыс" проведет предпоследний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют на выезде против китайского "Куньлунь Ред Стар". Начало игры в 22:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Барыс" с 67 очками после 58 матчей занимает шестое место в Восточной конференции, гарантировав себе участие в Кубке Гагарина. "Куньлунь" (34) замыкает таблицу, лишившись шансов на выход в плей-офф.

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