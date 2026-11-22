Сегодня, 22 ноября, астанинский "Барыс" примет минское "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч в Астане начнётся в 16:30 по местному времени, а в прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

Астанчане подходят к этой игре на серии из двух поражений подряд ("Салават Юлаев" - 3:5 и "Авангард" - 1:3).

У казахстанского клуба все игроки в строю, а у динамовцев травмированы Егор Карабань, Максим Мальцев и Николас Мелош.

"Барыс" с 29 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, а "Динамо", имея в активе столько же очков, идёт девятым в Западной конференции.

Следующую игру подопечные Михаила Кравца проведут на своём льду с череповецкой "Северсталью" (25 ноября), после чего снова отправятся на выезд.