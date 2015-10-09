Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 27 сентября, столичный "Барыс" проведёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником команды станет новосибирская "Сибирь", передают Vesti.kz.

Игра пройдёт в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Прямую трансляцию покажет Qazsport, а также её можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.

"Сибирь" с 8 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, а "Барыс" с 7 баллами располагается на десятом месте.

В лазарете "Барыса" остаются Алихан Асетов, Тамирлан Гайтамиров, Роман Старченко и Тайс Томпсон.

Накануне астанчане подписали нового легионера с опытом выступлений за сборную Канады и в НХЛ, подробности - по ссылке.