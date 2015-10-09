Мексиканская звезда отберёт у Алимханулы бой с Кроуфордом? Подробности

Лучший тренер прошлого года Роберт Гарсия прокомментировал планы непобежденного американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

13 сентября Кроуфорд победил Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) судейским решением и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Теперь эксперты и фанаты гадают, перейдет ли Кроуфорд в средний вес, где пояса IBF и WBO удерживает казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО), который уже вызвал его на бой, или даст реванш Канело.

Роберт Гарсия поделился мнением по этому поводу:

"Думаю, Кроуфорд согласится на реванш. Ведь он знает, что побьёт Канело и во второй раз. А ещё на кону будут большие деньги. Почему бы не сделать это вновь? Я думаю, он планировал завершить карьеру после этой победы, он и сам мне так говорил. Но учитывая, насколько хорошо он выглядел, реванш был бы к месту. Поэтому я поставлю на то, что он завершит карьеру после реванша", - приводит его слова vRINGe.com.

Гарсия добавил, что Кроуфорд "может завершить карьеру в любой момент и останется в памяти как один из величайших боксёров в истории. Но на кону деньги. Он не голоден, не в погоне за этими 500 миллионами долларов. У него всё хорошо, классная жизнь, он настоящий семьянин и реально ни в чём не нуждается"

Отметим, что Жанибек Алимханулы в последний раз выходил на ринг 5 апреля в Астане, где в пятом раунде остановил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

Ранее британский боксёр отказался от титула ради боя с Алимханулы.