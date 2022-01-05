Сегодня, 5 января, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут магнитогорский "Металлург". Начало игры в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Барыс", набрав 44 очка после 45 матчей, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" (68) возглавляет "Восток" и всю таблицу КХЛ.