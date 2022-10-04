"Пришлось подстраиваться под обстоятельства". КХЛ - о поражении "Барыса" от аутсайдера лиги

Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвел итоги матча регулярного чемпионата "Барыс" - "Нефтехимик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 2:1.

"И "Барыс", и "Нефтехимик" недавно вышли из различной степени кризиса, и ко встрече друг с другом одержали по три победы подряд. Поэтому серьезных изменений в составах обеих команд не предвиделось. Из несерьезных: Олег Леонтьев поменял местами Егора Попова с Анселем Галимовым, а также произвел ротацию защитников внутри пар; но все хоккеисты, игравшие два дня назад в Челябинске, остались в заявке.

Примерно таких же действий можно было ожидать и от Андрея Скабелки, но ему пришлось подстраиваться под обстоятельства - новобранец "Барыса" Майкл Шапю в дебютном матче успел отыграть только шесть смен, после чего получил травму. Так что пришлось перекраивать все атакующие звенья. Никита Михайлис, в частности, отправился на усиление второй тройки, а его место в первой занял Энтони Луис, присоединившийся к Линдену Вею и Джереми Бракко.

В середине первого периода несогласованность в действиях этой североамериканской тройки на входе в чужую зону привела к срыву атаки и контрвыпаду в исполнении Андрея Белозерова, который в завершении перехитрил Никиту Бояркина, а ассистировавший ему Михаил Назаров продлил свою результативную серию до семи матчей.

Лидеры "Барыса" реабилитировались незадолго до перерыва: Бракко сравнял счет, реализовав удаление - как раз Белозерова. Удаление это для нижнекамцев было третьим (и вторым подряд). Во втором периоде они еще дважды отбились в меньшинстве, а из двух своих численных преимуществ одно реализовали - отличился Андрей Чивилев, снова с передачи Назарова.

В третьем отрезке Михайлис, которому в нынешнем сезоне пока еще не удалось забросить ни одной шайбы, вроде бы наконец снял "проклятие", и довольно красиво, но гол не был засчитан, так как чуть ранее Владислав Леонтьев, перекрывавший путь для возможного добивания Кириллу Савицкому, заставил того невольно нарушить правила.

Астанчане проводили атаку за атакой, но в завершении им не сильно хватало остроты - Эмилю Гарипову в воротах "Нефтехимика" чудес творить не приходилось; достаточно было просто не ошибаться. Бояркин уступил место шестому полевому игроку, но ощутимой пользы хозяевам это так и не принесло", - пишет сайт лиги.

6 октября "Барыс" сыграет на выезде с "Торпедо".

