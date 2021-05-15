Хоккейный клуб "Авангард" произвел обмен с "Барысом". Омский клуб пополнил 25-летний нападающий сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, за которого астанчане получат денежную компенсацию. У игрока действующий двухлетний контракт. Своим мнением по этому переходу поделился генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

"За Дмитрием Шевченко мы следим давно, - заявил он пресс-службе клуба. - Для нашей системы нужны быстрые и габаритные игроки, и Шевченко именно такой - рост 195 сантиметров, вес 101 килограмм. Он способен навязывать единоборства и выигрывать их, может играть как в центре, так и на краю. Такой хоккеист будет полезен в различных ситуациях на площадке, и нам был необходим именно такой универсальный нападающий как Шевченко. А его возраст - 25 лет - позволяет нам рассчитывать на долгосрочное сотрудничество".

Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.

Напомним, что "Авангард" за последние сезоны стал принципиальным соперником "Барыса" в Восточной конференции, в которой омичи стали вторыми, тогда как астанчане финишировали на шестой строчке. При этом российский клуб в минувшем сезоне впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

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