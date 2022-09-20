Появилось видео раздевалки "Барыса" после сенсации в матче с лидером КХЛ

"Барыс" опубликовал видео из раздевалки после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы обыграли лидера конференции.
Столичные хоккеисты сенсационно победили конкурентов, а к команде обратился главный тренер Андрей Скабелка.
"Красавцы! Ловили шайбу, пластались. Хорошая победа. У нас хорошая команда. Молодчики, красавцы! С победой!", - прокомментировал матч Скабелка.
Свое послематчевое шоу выдал голкипер-дебютант Юлиус Гудачек, а Скабелка ответил на вопросы СМИ.
"Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ и поднялся в топ-5
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