Появилась реакция эксперта на громкую сенсацию "Барыса" в КХЛ
Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис прокомментировал сенсационную победу "Барыса" над магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис прокомментировал сенсационную победу "Барыса" над магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:1.
"Когда в "Барысе" начались пертурбации и произошло расставание почти со всеми легионерами, то я подумал, что 15 побед до конца регулярного чемпионата станут для команды колоссальным успехом. Сейчас у нее их уже девять и всего четыре очка до зоны плей-офф. Смотреть за игрой "Барыса" надо, прилагая усилия, но это тот случай, когда оборонительная тактика оправдана. Не знаю, удастся ли добывать очки в таком стиле и дальше, но случайной победу над "Металлургом" никак не назовешь", - написал он в своем телеграм-канале.
"Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 28 матчах. Следующую игру астанчане проведут на своем льду с хабаровским "Амуром" 22 ноября.
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