Громкой сенсацией закончился матч "Барыса" с чемпионом КХЛ

Сегодня, 20 ноября, столичный "Барыс" сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступил магнитогорский "Металлург", передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барыса". Шайбами отличились Максим Мухаметов и Кирилл Панюков.

"Магнитка", набрав 31 балл, занимает пятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследнем, 11-м месте, набрав 21 очко.

На данный момент в лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров, Роман Старченко.

Впереди "Барыс" ждут две домашние игры: с хабаровским "Амуром" (22 ноября) и омским "Авангардом" (24 ноября).



