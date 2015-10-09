"Подлецов в команде нет". Тренер "Барыса" высказался после матча КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Автомобилиста" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением хозяев льда со счётом 1:4.

"Хотелось, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду. Потому что как-то быстро мы переобуваемся. Многие из игроков учатся играть в хоккей правильно, ребята выкладываются, стараются. Не всегда получаются победы, матчи. Но подлецов и безразличных людей в команде нет. Хотелось бы, чтобы в любой ситуации нас поддерживали. Это важно для команды. Есть победы, есть поражения, все должны быть вместе и бороться с эмоциями и всем остальным.

По сегодняшней игре сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов у нас преимущество, нереализованный буллит, много моментов в большинстве, но шайбу мы не забросили. Допустили несколько ошибок, соперник их тут же реализовал. Нужно учиться забивать. В целом, не заслужили мы проиграть с таким счётом. Выход один - всем вместе готовиться к матчу с "Амуром" и выигрывать игру, чтобы вернуться в восьмёрку", - приводит его слова Шайбa.kz.