"Подлецов в команде нет". Тренер "Барыса" высказался после матча КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Автомобилиста" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась поражением хозяев льда со счётом 1:4.
"Хотелось, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду. Потому что как-то быстро мы переобуваемся. Многие из игроков учатся играть в хоккей правильно, ребята выкладываются, стараются. Не всегда получаются победы, матчи. Но подлецов и безразличных людей в команде нет. Хотелось бы, чтобы в любой ситуации нас поддерживали. Это важно для команды. Есть победы, есть поражения, все должны быть вместе и бороться с эмоциями и всем остальным.
По сегодняшней игре сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов у нас преимущество, нереализованный буллит, много моментов в большинстве, но шайбу мы не забросили. Допустили несколько ошибок, соперник их тут же реализовал. Нужно учиться забивать. В целом, не заслужили мы проиграть с таким счётом. Выход один - всем вместе готовиться к матчу с "Амуром" и выигрывать игру, чтобы вернуться в восьмёрку", - приводит его слова Шайбa.kz.
Для "Барыса" это третье поражение подряд. Ранее последовали поражения от "Сочи" (1:5) и "Трактора" (0:2).
"Автомобилист" с 47 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на девятой строчке, имея в активе 34 балла.
Следующую игру казахстанский клуб проведёт дома против хабаровского "Амура" 27 декабря.
