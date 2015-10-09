Камбэком завершился домашний матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский "Барыс" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева льда: на 10-й минуте точный бросок Джейка Масси вывел "Барыс" вперёд. На это гости ответили голами Александра Шарова (15-я), Никиты Шашкова (19-я), Максима Тарасова (32-я) и Рида Буше (60-я).

Для "Барыса" это третье поражение подряд. Ранее астанчане проиграли "Сочи" (1:5) и "Трактору" (0:2).

"Автомобилист", набрав 47 очков, занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на девятой строчке с 34 баллами.

Следующую игру казахстанский клуб проведёт дома против хабаровского "Амура" 27 декабря.

