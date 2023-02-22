Почти камбэк. "Барыс" проиграл "сенсации" КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:47 Комментарии 1
©ХК "Барыс"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался на выезде с новосибирской "Сибирью", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "Сибири" со счетом 4:2. Новосибирцы в ходе первого периода забросили три шайбы. Дубль на счету Дениса Голубева и шайба у Трэвора Мерфи.

Во втором периоде "Барыс" сократил отставание после голов Никиты Михайлиса (30-я минута) и Егора Петухова (40-я).

В третьем периоде Владимир Бутузов установил окончательный результат.

Перед этой игрой новосибирцы шли четвертыми в таблице "Востока", хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

"Барыс" сыграл свой последний гостевой матч в этом сезоне, а "регулярка" для подопечных Андрея Скабелки завершится домашней игрой против ярославского "Локомотива" 24 февраля.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сибирь
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