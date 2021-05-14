23-летний нападающий Кирилл Панюков перешел в "Ак Барс". Об этом сообщается в телеграм-канале "Держи передачу".
Форвард является воспитанником "Барыса" и всю карьеру провел в системе клуба. В сезоне КХЛ-2020/21 провел в составе команды 39 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка. Подробнее со статистикой хоккеиста можно ознакомиться по этой ссылке.
"Панюков в "Ак Барсе". Не знаю подробностей", - пишет паблик.
Напомним, что в данный момент Панюков находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.
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