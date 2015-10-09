"Отправил бы некоторых в "Номад". Кравец вынес вердикт игрокам "Барыса"

Главный тренер столичного "Барыса" Михиал Кравец прокомментировал поражение владивостокскому "Адмиралу" (2:5) в домашнем матче Континентальной хоккейно лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

— "Хороших комментариев по этой игре я не могу дать. Трудная ситуация, разрыв в таблице от других команд вырос. Гораздо сложнее выходить на игру, доказывать, побеждать. Мы все попали в такую ситуацию. Сегодня была проверочная игра для всей команды, мы эту проверку не прошли. Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше всего, чем за весь сезон в любых играх. И есть конкретные люди, которые сегодня ответственны за это поражение.

Нельзя пропускать шайбы такие в большинстве. Нужна ответственность. Нельзя просто так проваливаться в первом периоде защитнику, чтобы такие выходы были два один. Да, много таких ситуаций, где мы могли сыграть лучше, но самые вот эти решающие - это вот пропущенная в конце меньшинства шайба, пропущенная шайба в большинстве. Но опять же, ещё есть третий период. Сдаваться нельзя, надо выкладываться, надо бороться до конца. К сожалению, этого не было, и за это, конечно, стыдно и неприятно. Нужно как-то это пережить и постараться исправить ситуацию.

Но эту ситуацию только все вместе: тренеры и игроки могут исправить. Ответственность основная лежит на тех, кто находится на площадке. Им доверяют, им помогают. А у нас практически много ребят играет, да, молодых, где-то они могут неровно, но есть вещи, которые нельзя просто нарушать по закону хоккейному. К сожалению, детский хоккей не приносит побед. Здесь совершенно другая ситуация. Нужно играть на результат, нужно играть на команду, а не просто выходить гонять шайбу. Большое спасибо болельщикам. Поддерживали до последней секунды. Это важно, конечно. Мы подвели сегодня всех", — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— Часто стал выпадать из состава Эмиль Галимов. Почему так?

"Он последние три игры был на поле, только сегодня не было. В хоккей ему надо уметь лучше играть, тогда будет на льду".

— Какие меры планируете принять, чтобы игроки вас услышали?

"Я некоторых бы отправил в "Номад" или ещё дальше. Но нет замены. Те, кто сзади, хуже тех, кто сейчас в команде, несмотря на то, что многие из них играют очень плохо".

"Барыс" провёл 52 матча в текущем сезоне и набрал 39 очков. Команда из Астаны располагается на девятой строчке Восточной конференции, оставаясь в числе аутсайдеров таблицы.

Следующую встречу подопечные Алексея Кравца проведут 31 января — соперником станет хабаровский "Амур".

