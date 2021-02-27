Стало известно расписание матчей с участием казахстанского "Барыса" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте Кубка Гагарина подопечные Юрия Михайлиса сыграют с магнитогорским "Металлургом".

Противостояние начнется в Магнитогорске матчами 2 и 4 марта.

Далее соперники отправятся в столицу Казахстана, где 6 и 8 марта проведут третью и четвертую игры. Серия продлился до четырех побед.

10 марта (при необходимости) "Металлург" - "Барыс"

12 марта (при необходимости) "Барыс" - "Металлург"

14 марта (при необходимости) "Металлург" - "Барыс".

Напомним, "регулярку" "Барыс" завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции, а "Металлург" финишировал третьим.