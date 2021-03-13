Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина "Барыс" - "Металлург".

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу "Магнитки", которая выиграла серию 4-2 и вышла во второй раунд, где сыграет с омским "Авангардом".

"Сергей Мозякин забил гол, ставший переломным для "Магнитки" в шестой игре. В серии это уже третья его шайба.

Юхо Олкинуора выиграл вратарскую дуэль у Йони Ортио, выручил "Металлург" в первом периоде, справился с давлением в начале третьего и помог выстоять в концовке.

Никита Михайлис поучаствовал в двух голах своей команды: ассистировал в первом случае и шикарно зарядил с кистей во втором. Эта шайба за 14 секунд до второго перерыва оставила "Барыс" в игре", - говорится в тексте.

Напомним, что это был дебютный год казахстанского специалиста Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.