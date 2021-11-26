"Он явно не стоит 100 миллионов". В России отреагировали на ситуацию с Дарреном Дицем в "Барысе"

Обозреватель "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко высказался о нынешней форме хоккеиста "Барыса" Даррена Дица и оценил его шансы перейти в другой клуб КХЛ.

Ранее защитник лишился капитанской повязки в столичном клубе и уже пропустил некоторые игры. Официальная версия - Диц "продолжает лечиться от простудного заболевания". При этом сообщалось, что игрок может уйти в "Ак Барс".

"Барыс" опровергает, что защитник Даррен Диц покинет клуб. Самый дорогой хоккеист КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей сейчас не играет, и не утихают слухи по поводу его возможного перехода. Даже официальное сообщение "Барыса" не успокоило общественность. Сказали, что травма и ничего более, но никто не верит. Как же вы выстроили коммуникацию, если даже на релизы никто не смотрит?

Почему-то Дица сватают в Казань, но очень сильно сомневаюсь, что эта сделка состоится при имеющихся условиях. "Ак Барсу" не нужен игрок с зарплатой в 10 миллионов в месяц. То есть хоккеисты команде нужны, а атакующий защитник всегда пригодится, но уж слишком он дорогой. При этом никто не может сказать, будет ли хоть какой-то толк от таких затрат.

Дело в том, что Даррен стал играть гораздо хуже. Цифры - это не единственное, чем можно оперировать. Да, он на восьмом месте в лиге по результативности среди защитников. Но у него "минус 19"! Он худший во всем турнире! Тоже весьма условный показатель, который надо рассматривать комплексно. Но проблема в том, что в случае с обладателем паспорта Казахстана прекрасно понимаешь - статистика такая, на которую он наиграл. Даррен грубо ошибается у своих ворот, да и вообще защита кажется ему навязанной обязанностью. Он стал медленным, не успевает, иногда и потому, что не хочет ничего делать. Кому такой нужен? В НХЛ, кстати, тоже были ситуации, когда защитники спали и видели свой обмен (Ристолайнен, Экман-Ларссон, Карлссон), но никто из них не позволял себе отбывать номер на льду своего предыдущего клуба. Если Даррен это делает специально, чтобы уйти, то где гарантия, что он так не поступит в другом клубе? Если он просто стал плохо играть в силу возраста или других обстоятельств, то он явно не стоит 100 миллионов. Ситуация с хоккеистом тупиковая, даже непонятно, как она разрешится", - пишет он.

Напомним, что "Барыс" следующий матч в "регулярке" проведет с "Витязем" 27 ноября в Нур-Султане. К этой игре подопечные Юрия Михайлиса подходят, имея в активе три победы подряд. Ранее также были обыграны "Северсталь" (4:3 ОТ) и минское "Динамо" (3:2 Б).