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"Они были правы". Главный тренер "Барыса" прокомментировал критику в свой дебютный сезон в КХЛ

Команда вышла в плей-офф, но сразу вылетела.

"Они были правы". Главный тренер "Барыса" прокомментировал критику в свой дебютный сезон в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис ответил на критику со стороны болельщиков, которые были недовольны его работой по ходу сезона, передает корреспондент Vesti.kz. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

Казахстанский клуб занял шестое место в Восточной конференции, а плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:4).

"Наверное, в каких-то моментах они были правы. Команду лихорадило. В сентябре-октябре. Можно сказать, что и в ноябре не очень гладко проводили чемпионат. В мнении болельщиков есть доля правды, - считает Михайлис. - Эмоции, конечно, захлестывают. Уровень такой высокий. Доверие руководства и болельщиков, которые верили в команду. И в тренерский штаб. Были и негативные высказывания, но мы старались работать и играть на победу".

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ

Напомним, ранее "Барыс" вылетел из Кубка Гагарина, а перед новым сезоном должен определиться с главным тренером. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

В "Барысе" новый главный тренер? Кого выберут между Михайлисом и тренером-легионером для КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Михайлис Юрий

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